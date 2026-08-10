सामाजिक न्याय की प्रतीक थी फूलन देवी
सपा के नेताओं ने पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि उनका जीवन विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष का प्रतीक रहा है, और उन्होंने कमजोर वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाई। फूलन देवी सामाजिक न्याय की प्रतीक थीं।
सपा के सिविल लाइन स्थित जिला कार्यालय पर पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। सपा नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि फूलन देवी का जीवन हमेशा विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का प्रतीक रहा है। उन्होंने समाज के बेहद कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज को प्रमुखता से उठाया। वह सामाजिक न्याय की प्रतीक थीं। फुरकान अली, जुगल किशोर वाल्मीकि, वसीम कुरैशी, आशकार अली पाशा, दीव्यांशु सागर, तुषार रस्तोगी, सुरेंद्र शर्मा, ब्रज लाल जाटव, प्रेमबाबू वाल्मीकि, योगेंद्र यादव जिगरी मलिक, लुकमान खान, बालकिशन शर्मा, मोनिश अली, अशोक सैनी, हनी जाटव शाकिर सलमानी, राजीव यादव प्रदीप कुमार मौजूद रहे।
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