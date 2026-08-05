नवोदय विद्यालय में धूमधाम से मना स्थापना दिवस
रांची के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि संजय कुमार, जेई सोनू कुमार और प्राचार्य एनोस केरकेट्टा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्राचार्य ने स्कूल के बारे में जानकारी साझा की, वहीं मुख्य अतिथि ने विद्यालय की उपलब्धियों पर बात की। सभी शिक्षक भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
रांची। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा में बुधवार को विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कांके पूर्वी जिला परिषद सदस्य संजय कुमार, जेई सोनू कुमार, रणधीर चौधरी और प्राचार्य एनोस केरकेट्टा ने किया। प्राचार्य ने बताया कि देश में 653 से अधिक नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों का उज्ज्वल भविष्य संवार रहे हैं। मुख्य अतिथि ने विद्यालय के इतिहास और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मौके पर उप-प्राचार्य पीके सिंह सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे।
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