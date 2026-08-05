पौड़ी परिसर में धूमधाम से मनाई गई डॉ. बी. गोपाला रेड्डी की जयंती
पौड़ी स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में डॉ. बी. गोपाला रेड्डी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शिक्षा और समाज निर्माण में योगदान को याद किया। सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
पौड़ी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में बुधवार को डॉ. बी. गोपाला रेड्डी की जयंती हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने डॉ. बी. गोपाला रेड्डी के शिक्षा, समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके विचारों को आत्मसात कर समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
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