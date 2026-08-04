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जनसुराज की जीत पर मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां।

By Hindustan | Bureau
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महाराजगंज के तकीपुर पंचायत के बगौछा गांव में जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी सुनील राय के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत का जश्न मनाया गया। सुनील राय ने इसे सच्चे लोकतंत्र की जीत बताया, जिससे बिहार में जनसुराज की सरकार बनाने का रास्ता खुलता है।

जनसुराज की जीत पर मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां।

महाराजगंज, संवाद सूत्र। प्रखंड के तकीपुर पंचायत के बगौछा गांव में जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी सुनील राय के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न मनाया गया। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। पूर्व प्रत्याशी सुनील राय ने बताया कि यह सच्चे लोकतंत्र की जीत है। यह जीत बिहार में जनसुराज की सरकार बनाने का रास्ता तय करेगा।

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