जयंती पर याद किए गए चंद्रशेखर आजाद
मुजफ्फरपुर में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती का समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल ने की और मंच संचालन मोहन प्रसाद सिन्हा ने किया। अन्य प्रमुख व्यक्तियों में रणवीर अभिमन्यु, डॉ. जगदीश शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह शामिल थे।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट व नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन के सभागार में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। अध्यक्षता डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल ने की। मंच संचालन नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने किया। मौके पर उपाध्यक्ष रणवीर अभिमन्यु, डॉ. जगदीश शर्मा, डॉ. प्रदीप अग्रवाल, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संरक्षक लाल बाबू सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह, दीनबंधु आजाद, मुन्नी चौधरी आदि थे।
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