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शिक्षाविद् आदित्यनाथ जयंती पर व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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बौंसी। निज संवाददाता न प्रांगण उनके चित्र के समक्ष चेयरमैन अरविंदाक्षण मड़बथ एकेडमिक हेड शोभा नायर प्रिंसिपल मोहनदासन मुरली झा सहित अन्य दीप प्रज्वलि

शिक्षाविद् आदित्यनाथ जयंती पर व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर परिचर्चा

बौंसी, निज संवाददाता। मंदार विद्यापीठ के पूर्व सचिव व शिक्षाविद आदित्यनाथ जी का 65 वां जन्मोत्सव शुक्रवार को मनाया गया। सबसे पहले अद्वैत मिशन प्रांगण उनके चित्र के समक्ष चेयरमैन अरविंदाक्षण मड़बथ एकेडमिक हेड शोभा नायर प्रिंसिपल मोहनदासन मुरली झा सहित अन्य दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा स्थापित यह संस्थाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में हम सतत प्रयासरत है। वहीं अद्वैत मिशन बीएड कॉलेज में प्राचार्य डॉ. साकिब तौफीक की मौजूदगी में कार्यक्रम हुए। प्राध्यापकों एवं प्रशिक्षुओं ने आदित्यनाथ सर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शिक्षा, सेवा, अनुशासन एवं संस्कारों के प्रति योगदान को स्मरण किया।

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कार्यक्रम में डॉ चंद्रशेखर शर्मा राकेश कुमार शुक्ल, डॉ. मनोज कुमार पंडित, आनंद कुमार, कैलाश प्रसाद, अमर सिंह, नीतू सिंह सभी प्राध्यापक एवं प्रशिक्षु उपस्थित रहे। जबकि माधवन मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी आदित्यनाथ जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार पांडेय डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह, ब्रह्मदेव यादव, उज्ज्वल रंजन, भानु प्रताप वर्मा सहित कई शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रियंका कुमारी ने किया।

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