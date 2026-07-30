मधुबन: महापर्व अष्टान्हिका की पूर्णाहुति के साथ चातुर्मास शुरू
मधुबन में जैन समुदाय ने आस्था के केंद्र सम्मेदशिखर पर चातुर्मास का विधिवत आरंभ किया। अष्टान्हिका पर्व की पूर्णाहुति के साथ साधु संतों की उपस्थिति में जगह-जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना और हवन-यज्ञ का आयोजन किया, जिससे भक्ति का वातावरण बना। मुनि प्रमाण सागर जी ने चातुर्मास का पालन करने की घोषणा की।
पीरटांड़, प्रतिनिधि। जैन अनुआइयों का आस्था का केंद्र सम्मेदशिखर पारसनाथ की धरती मधुबन बुधवार को धार्मिक कार्यक्रमों से गुलजार रहा। आत्मशुद्धि का महापर्व अष्टान्हिका की पूर्णाहुति के साथ चातुर्मास की विधिवत शुरुआत की गई। साधु संतों के सानिध्य में जगह जगह अनुष्ठान आयोजित कर वर्षाकालीन चातुर्मास की कलश स्थापना की गई। इस दौरान पूजा अभिषेक शांति धारा व साधु संतों का प्रवचन दौर दिनभर चलता रहा। बताया जाता है कि जैन धर्म के चौबीस में बीस तीर्थंकरों की निर्वाणभूमि सिद्धक्षेत्र सम्मेदशिखर पारसनाथ में धार्मिक कार्यक्रमों की धूम मची है। मधुबन स्थित विभिन्न संस्थाओं में साधु संतों के सानिध्य में चातुर्मास कलश स्थापना से भक्ति की बयार बह रही है।
बुधवार को आत्मशुद्भि का महापर्व अष्टान्हिका की पूर्णाहुति के साथ जगह जगह भव्य चातुर्मासिक कलश स्थापना की गई। मधुबन स्थित गुणायतन में अष्टान्हिका महापर्व के अंतिम दिन धार्मिक विधि विधान से पूजा अर्चना शांतिधारा अभिषेक किया गया। इस दौरान गगनभेदी मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुति दी गई।अष्टान्हिका पर्व की पूर्णाहुति पर भव्य शोभायात्रा भी निकाली गई। इस दौरान कई धार्मिक विधियां पूरी की गई। अष्टान्हिका पर्व की पूर्णाहुति के बाद बुधवार दोपहर चातुर्मास कलश स्थापना को लेकर जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। गुणायतन स्थित भव्य पंडाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने श्रीफल भेंटकर मुनि प्रमाण सागर जी महाराज समेत साधनारत साधु संत को चतुर्मास के लिए विनती की। इस दौरान कई धार्मिक विधियां पूरी की गई। जैन तीर्थंकर व साधु संतों के परंपरा अनुसार विधिवत चातुर्मास बिताने की घोषणा की गई। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज विधिवत 25 मिल की परिधि में रहकर चातुर्मास का पालन करने की घोषणा की है। इस अवसर पर साधु संतों ने कहा कि चातुर्मास साधु-संतों के सानिध्य में धर्म आराधना साधना व स्वाध्याय का अवसर है। चातुर्मास यानी वर्षा ऋतु के दौरान एक ही स्थान पर लगातार रहकर साधु-संत साधना-आराधना के साथ धर्म का ज्ञान बांटते हैं।
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