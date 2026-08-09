रसायन विज्ञान के उभरते आयामों पर मंथन

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बीएचयू के रसायन विज्ञान विभाग में शनिवार को प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. दयाशंकर पांडेय के 65वें जन्मदिवस पर अभिनंदन समारोह और व्याख्यान शृंखला का आयोजन किया गया। ‘अकार्बनिक एवं ऑर्गेनोमेटैलिक रसायन विज्ञान के उभरते आयाम’ विषय पर संकाय सदस्यों के साथ प्रो. पांडेय के विद्यार्थी रहे देश के वैज्ञानिकों ने विचार साझा किए। महामना सभागार में आयोजित उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के संस्थापक निदेशक और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. टीके चंद्रशेखर ने व्याख्यान दिया। सत्र की अध्यक्षता प्रो. गणेश पांडेय और रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. केएन सिंह ने की।

वैज्ञानिक सत्र में जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रो. समरेश भट्टाचार्य, आईआईटी मुंबई के प्रो. आर. मुरुगावेल और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. राजीव गुप्ता ने अकार्बनिक एवं ऑर्गेनोमेटैलिक रसायन विज्ञान में समकालीन अनुसंधान और उभरते क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। व्याख्यानों में आधुनिक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीन प्रगति, उन्नत धातु संकुलों और उनके संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में शोधार्थियों ने अपने शोध कार्यों पर मौखिक प्रस्तुतियां दीं। सत्र की अध्यक्षता आईआईटी इंदौर के प्रो. संजय के. सिंह और प्रो. मृगेन्द्र दुबे ने की। कार्यक्रम में सहयोगियों, शोधार्थियों और पूर्व शोधार्थियों ने प्रो. दयाशंकर पांडेय के वैज्ञानिक योगदान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। समारोह में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रो. पांडेय के शोध समूह के पूर्व शोधार्थियों की भाग लिया। समारोह का आयोजन डॉ. आशीष कुमार, डॉ. रूप शिखा सिंह और प्रो. पांडेय के शोध समूह के अन्य पूर्व शोधार्थियों ने किया।