रुझान सामने आते ही पार्टी दफ्तरों में दिखा जश्न का माहौल, देखें तस्वीरें

महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें गुरुवार को मतगणना के बाद चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। 18 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपुचनाव के नतीजे भी आने हैं। मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो चुकी हैं।

इसी के चलते पार्टी दफ्तों में जश्न का माहौल है और पार्टी नेता समेत कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे हैं। सभी लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी राज्य दफ्तर में जश्न मनाने के लिए लड्डू तैयार कराए गए हैं।

Mumbai: Counting of votes for #MaharashtraAssemblyElections starts soon, ladoos ready at BJP state office pic.twitter.com/3GF6ss9SSU