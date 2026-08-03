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बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर सकरी में जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार की जीत के बाद पंडौल के सकरी में जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अबीर-गुलाल लगाकर जीत की खुशी का आदान-प्रदान किया। कबिरुद्दीन आरजू ने नई सोच और राजनीतिक विकल्पों पर बढ़ते विश्वास का जिक्र किया, और संगठन को मजबूती से स्थापित करने की अपील की।

बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर सकरी में जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां

पंडौल। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार की जीत के बाद पंडौल प्रखंड के सकरी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सकरी पश्चिमी पंचायत के मुखिया कबिरुद्दीन आरजू के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर जीत की खुशी साझा की तथा मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान पार्टी समर्थकों ने जनसुराज के पक्ष में नारे भी लगाए। र्यक्रम को संबोधित करते हुए कबिरुद्दीन आरजू ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम बिहार की जनता की बदलती सोच और नए राजनीतिक विकल्प पर बढ़ते विश्वास का संकेत है।

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उन्होंने कहा कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पार्टी लगातार आम लोगों के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है, जिसके कारण जनता का समर्थन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को और तेज करने का आह्वान किया।

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