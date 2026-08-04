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प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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कोचस में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर की बांकीपुर चुनाव में जीत पर खुशी जताई। जनसुराज के पूर्व जिला चुनाव प्रभारी आशुतोष तिवारी ने मिठाई बांटकर बधाई दी और कहा कि यह जीत जनसुराज की नीतियों की जीत है। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि किशोर विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाएंगे।

प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

कोचस। जनसुराज समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रोहतास के लाल प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर खुशी जताई है। जीत की खुशी में जनसुराज के पूर्व जिला चुनाव प्रभारी आशुतोष तिवारी ने समर्थकों के बीच मिठाई बांटकर बधाई दी। कहा कि यह जीत जनसुराज की नीतियों और सिद्धांतों की जीत है। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज अपनी नीतियों के आधार पर बिहार के लोगों के बीच मजबूत स्थान बनाएगा। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि प्रशांत किशोर विधानसभा में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और अफसरशाही जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर बिहार के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे।

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