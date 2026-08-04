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कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने खुशियां जताई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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देवरी में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत पर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार राय के आवास पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया, जिसमें जिला सचिव किशोर राय समेत अन्य नेता शामिल हुए।

कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने खुशियां जताई

देवरी, प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत पर देवरी में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार राय के आवास पर जिला सचिव किशोर राय, यूथ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल राय, प्रदीप कुमार राय, सुनील कुमार राय, रामस्वरूप तिवारी, ज्योतिष चौधरी, विवेकानंद राय, रूपेश कुमार आदि ने मिठाई बांटकर हर्ष जताया।

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