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पीके की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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चरपोखरी के प्रखंड में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़े के साथ जश्न मनाया। उन्होंने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई दी और मिठाई बांटी। इस खुशी के मौके पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

पीके की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी

चरपोखरी, एक संवाददाता। जिले के चरपोखरी प्रखंड में सोमवार की शाम बिहार के बांकीपुर विस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ताओं में खुशी छा गयी। प्रखंड के नगरी बाजार पर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़े बजाते हुए एक-दूसरे को अबीर- गुलाल लगा जीत की बधाई दी और मिठाई बांटी गई। मौके पर जनसुराज के जिला सचिव अत्रिजी तिवारी, अम्बरीष तिवारी, कमलेश मिश्रा, परशुराम राय, सोनू पासवान, सुदामा सिंह, प्रशांत सिंह मिंटू सहित जनसुराज के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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