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प्रशांत किशोर की जीत पर जन सुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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धमदाहा, एक संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत की घोषणा होते ही धमदाहा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्

प्रशांत किशोर की जीत पर जन सुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

धमदाहा, एक संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत की घोषणा होते ही धमदाहा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर, आतिशबाजी कर और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मतगणना में प्रशांत किशोर की बढ़त स्पष्ट होने के बाद दोपहर करीब दो बजे से ही नगर पंचायत स्थित जन सुराज नेता एवं पूर्व मुखिया डॉ. बीके ठाकुर के आवास पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया। शाम करीब पांच बजे कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर विजय जुलूस निकाला। जुलूस मुख्य चौराहे से होते हुए नेहरू चौक पहुंचा और वापस मुख्य चौराहे पर समाप्त हुआ।

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इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई तथा राहगीरों के बीच भी मिठाइयां बांटी। जीत की खुशी में जमकर गुलाल उड़ाया गया और आतिशबाजी की गई। पूरे क्षेत्र में जन सुराज समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। जन सुराज नेता डॉ. बीके ठाकुर ने कहा कि यह जीत केवल एक विधानसभा सीट की जीत नहीं, बल्कि बिहार में बदलाव की दिशा में जनता का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि इस परिणाम से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और संगठन को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। विजय जुलूस में अनुमंडल अध्यक्ष सदन कुमार भगत, प्रखंड अध्यक्ष खगेश कुमार सिंह, विधानसभा प्रभारी शाहनवाज आलम, कुंदन कुमार दास, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद चांद, मो. अफसार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।

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