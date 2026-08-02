खेल : पदक विजेताओं का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत

पदक विजेताओं का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत नई दिल्ली, एजेंसी। स्टार भारोत्तोलक सेखोम

पदक विजेताओं का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत नई दिल्ली, एजेंसी। स्टार भारोत्तोलक सेखोम मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के पहले दल का रविवार को स्वदेश लौटने पर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सैकड़ों प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया।

भारतीय भारोत्तोलकों की उपलब्धियाँ ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई ने महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने हवाई अड्डे पर कहा, मणिपुर से होने के नाते मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकी।

आगामी एशियाई खेलों का लक्ष्य अब नजर एशियाई खेलों पर : पुरुषों के 109 किग्रा से अधिक वर्ग में एक किग्रा के मामूली अंतर से स्वर्ण चूककर रजत पदक जीतने वाले लवप्रीत सिंह ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य जापान में होने वाले एशियाई खेल हैं। कुल 388 किग्रा वजन उठाने वाले पंजाब के 28 वर्षीय लवप्रीत ने कहा, मैंने कड़ी मेहनत की और उसका परिणाम मिला। जब दो खिलाड़ी मुकाबला करते हैं तो एक को हारना पड़ता है। अब मैं एशियाई खेलों की अच्छी तैयारी करूंगा।

भारतीय भारोत्तोलन टीम का प्रदर्शन भारतीय भारोत्तोलकों ने अपने अभियान का समापन एक स्वर्ण, छह रजत और एक कांस्य सहित कुल आठ पदक के साथ किया। महिलाओं के 58 किग्रा वर्ग में कांस्य जीतने वाली बिंदयारानी देवी ने कहा, जैसा हमारा स्वागत किया गया है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का धन्यवाद, आपने घर जैसा अहसास कराया। आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए मैं पहले से भी अधिक कड़ी मेहनत करूंगी।

अगली प्रतियोगिताओं की तैयारी पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतने वाले इम्फाल में जन्मे भारतीय सेना के भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह ने कहा, अगली बार और मजबूत वापसी करूंगा तथा बेहतर प्रदर्शन करूंगा।

भारतीय भारोत्तोलन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच विजय शर्मा ने कहा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम पीछे रह गए। हमें उन पर काम करने की जरूरत है ताकि अपने रजत का रंग स्वर्ण में बदला जा सके। लेकिन खेलों में ऐसा होता है। कुल मिलाकर परिणाम अच्छे रहे हैं और हम खुश हैं।