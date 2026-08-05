डॉ. साराभाई जयंती समारोह 12 को, होंगी कई प्रतियोगिताएं
रांची, डोरंडा कॉलेज के भौतिकी विभाग में 12 अगस्त को डॉ. विक्रम साराभाई का जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर भाषण, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। प्राचार्या डॉ. दीपिका टोप्पो की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें रांची विवि की साइंस डीन मुख्य अतिथि रहेंगी।
रांची, विशेष संवाददाता। डोरंडा कॉलेज के स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग में 12 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई का जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। विभागाध्यक्ष डॉ. ब्रजेश कुमार के अनुसार, इस अवसर पर स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए भाषण, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्राचार्या डॉ. दीपिका टोप्पो की अध्यक्षता में जयंती समारोह सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भाषण प्रतियोगिता के निर्णायक डॉ. शिल्पी सिंह व डॉ. मलय भारती, निबंध के डॉ. मिथिलेश कुमार व डॉ. सुनीता ठाकुर, तथा प्रश्नोत्तरी के डॉ. शालिनी कमल व डॉ. अमरदीप कुमार होंगे। समारोह में रांची विवि की साइंस डीन डॉ. वंदना कुमारी मुख्य अतिथि और डॉ. सुनील सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
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