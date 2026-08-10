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फूलन देवी ने अदम्य साहस के साथ किया संघर्ष : मानसिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में सपा कार्यालय में पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। मुख्य वक्ता डॉ. मानसिंह यादव ने फूलन देवी के संघर्ष की सराहना की। सपा के नेताओं ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

फूलन देवी ने अदम्य साहस के साथ किया संघर्ष : मानसिंह

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। सपा कार्यालय जार्जटाउन में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी के मुख्य वक्ता एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने कहा कि फूलन देवी ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ अदम्य साहस व धैर्य के साथ संघर्ष किया।

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सपा नेताओं का सम्मान

जिलाध्यक्ष अनिल यादव व महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन ने कहा कि सपा संस्थापक स्व. मुलायम सिंह यादव ने शोषण की शिकार फूलन देवी को सम्मान देकर संसद पहुंचने का अवसर दिया। वक्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामाजिक न्याय के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया।

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उपस्थित नेता

इस अवसर पर विधायक विजमा यादव, पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना, पंधारी यादव, अमरनाथ मौर्य, राममिलन यादव, कृष्णमूर्ति यादव, दूधनाथ पटेल, दान बहादुर मधुर, महेंद्र निषाद, रविंद्र यादव, हेमंत टुन्नू, वजीर खां, महबूब उस्मानी, मनोज पांडेय, पूर्व प्रमुख संदीप यादव, मोईन हबीबी, डॉ. राजेश यादव, श्याम करण यादव, संगीता पटेल, राम सुमेर पाल, नंदलाल पटेल, आशुतोष तिवारी, दीपमाला पटेल, राम अवध पाल, केके यादव, बच्चा यादव, श्रीमती पद्मा यादव, संगम लाल, खिन्नी लाल पासी, संतोष यादव, महेंद्र सरोज, प्रभाकर यादव, मांगलदेव, प्रदीप निषाद, राजू पासी, जीतराज हेला, अरविन्द हेला, अवधेश यादव, आरएन यादव, सचिन श्रीवास्तव, अनिल बिंद, संतोष बिंद, अरविंद बिंद, मेहरबान सिंह, मकबूल हासमी, रूपनाथ, जोखन लाल बिंद आदि मौजूद रहे। नाटे चौधरी ने गोष्ठी का संचालन किया।

सामान्य प्रश्न

फूलन देवी की जयंती कब मनाई गई?
फूलन देवी की जयंती सपा कार्यालय जार्जटाउन में मनाई गई।
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