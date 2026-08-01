उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की मनी जयंती
मेदिनीनगर में बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई। अध्यक्ष उदय और संजय कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम में प्रेमचंद के योगदान पर चर्चा हुई। प्रेमचंद ने 1880 से 1936 के बीच दो दर्जन उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखीं। इस अवसर पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार को जिला कार्यालय में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द की जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष उदय व संजय कुमार ने किया। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते है। वे एक लेखक देशभक्त नागरिक कुशल वक्ता जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। उन्होंने पंच परमेश्वर, गोदान,पुश की रात जैसे दो दर्जन उपन्यास एवं 300 छोटे बड़े कहानियां लिखे थे। इनके युग का विस्तार 1880 ई वी 1936 ई वी तक रहा हैं। यह काल खंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस अवसर पर नीरज कुमार,अमन कुमार,सुधांशु कुमार, सुरज कुमार,आयुष कुमार, राहुल कुमार,निरंजन कुमार, कृष्णा राम समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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