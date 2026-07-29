समूह की विश्वसनीयता जेआरडी के नैतिक मूल्यों की देन है: सीईओ
एमपीएल में जेआरडी टाटा की122वीं जयंती श्रद्धा एवं उत्साह से मनायी गयी, समूह की विश्वसनीयता
मैथन पावर लिमिटेड (एमपीएल) में बुधवार को भारत रत्न एवं पद्म विभूषण से सम्मानित महान उद्योगपति जेआरडी टाटा की 122वीं जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनायी गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ जेआरडी टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इससे पहले टाटा के जीवन मूल्यों पर आधारित चलचित्र भी दिखाया गया। मौके पर अधिकारियों एवं कर्मियों ने टाटा के आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों को अपने जीवन और कार्य-व्यवहार में अपनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा की सच्चा नेतृत्व केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, उत्कृष्टता, उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनाओं से निर्मित होता है। यही मूल्य आज भी टाटा समूह की कार्यसंस्कृति और विश्वसनीयता की आधारशिला हैं।
कार्यक्रम की शुरुआतजेआरडी टाटा के निधन पर भारतीय संसद की कार्यवाही स्थगित किया जाना उनके असाधारण योगदान एवं राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक था। जयंती के अवसर पर एमपीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से दुर्गापुर गांव में 110 टीक एवं फलदार पौधों का पौधरोपण किया गया*। उल्लेखनीय है कि टाटा समूह में जेआरडी टाटा की जयंती "नैतिकता दिवस के रूप में मनाई जाती है*। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मियों ने सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, उत्कृष्टता, एकता एवं अग्रणी सोच जैसे मूल्यों को अपने जीवन एवं कार्य में अपनाने का संकल्प लिया।
एमपीएल के सीईओ बासुदेव हांसदा ने अपने संदेश में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि जेआरडी टाटा केवल दूरदर्शी उद्योगपति ही नहीं, बल्कि मानवता, सदाचार और कर्तव्यनिष्ठा के आदर्श थे। उन्होंने नवाचार और उत्कृष्टता को संस्थागत स्वरूप दिया तथा उनकी विरासत आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मियों से नैतिक मूल्यों और नवाचार को अपनाकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा जेआरडी टाटा देश के पहले पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारतीय थे तथा भारतीय नागरिक उड्डयन के विकास में उनका योगदान ऐतिहासिक है।
जेआरडी टाटा का योगदानचीफ ओएंडएम श्री सतीश प्रभु ने कहा कि जेआरडी टाटा का जीवन अनुकरणीय है। वे सहज, सरल, मृदुभाषी एवं मानवीय मूल्यों के सच्चे उपासक थे। टाटा समूह की विशिष्ट ब्रांड पहचान उनके उच्च नैतिक मूल्यों और उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति का परिणाम है। उनके मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हम सभी को प्रेरित करते हैं। *चीफ ओएंडएम सर्विसेज* सह नैतिक अधिकारी श्री डी.के. गंगवाल ने कहा कि देश के विकास में जेआरडी टाटा का योगदान अमूल्य है। उनके आदर्श, मूल्य और नैतिक सिद्धांत संगठन एवं राष्ट्र निर्माण के लिए आज भी समान रूप से प्रेरणादायी हैं। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता के साथ मानवीय मूल्यों को अपनाना ही जेआरडी टाटा के जीवन का मूल संदेश है।
एमपीएल के वरीय अधिकारी प्रवीण बी. राउत, चन्द्रशेखर सिंह, सुदीप दास, जयश्री चौधरी, रवीस कुमार, संतोष मोहंती, प्रिंस कुमार सिंह तथा अंकिता सिंह ने भी जेआरडी टाटा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा "टाटा एयरलाइंस" की स्थापना की, जो आगे चलकर "एयर इंडिया" बनी। भारतीय नागरिक उड्डयन के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान के कारण उन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है।
कार्यक्रम का संचालन एवं नैतिकता दिवसकार्यक्रम का संचालन अभियंता सह नैतिक अधिकारी अभिजीत चौधरी ने किया। उन्होंने नैतिकता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नैतिक मूल्यों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाना समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर दैतरी स्वैन, दुर्गेश शर्मा, रणधीर कुमार, अंशुमन चक्रवर्ती, सत्यजीत चौहान, रूपेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीनिवासा तिलारी, रुपेश कुमार सिंह, अभिजीत चौधरी,सुनील कुमार सिंह, कार्तिक महतो, शंभू कुमार, हेमलता, स्वरुपा महापात्रा, कुंतल मित्रा, अमित पाल, रबिस कुमार, सुशील कुमार सिंह, गुड्डू खान, फैज आलम, कुंतल मित्रा , अमन सिंह, उमाकांत पाटकर, अजय कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मियों ने जेआरडी टाटा को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें