पानी से लबालब सपा कार्यालय में मनाई गई छोटे लोहिया की जयंती
जार्जटाउन में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। उन्होंने उनके योगदान और विचारों को याद किया। जिलाध्यक्षों ने कहा कि मिश्र ने शोषित वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सपा प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी।
जार्जटाउन स्थित जलमग्न समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में पदाधिकारियों ने समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. जनेश्वर मिश्र 'छोटे लोहिया' की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद गोष्ठी आयोजित कर उनके विचारों और समाजवादी आंदोलन में योगदान को याद किया। गंगापार जिलाध्यक्ष अनिल यादव, यमुनापार जिलाध्यक्ष पप्पू लाल निषाद तथा महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन आदि ने गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्व. जनेश्वर मिश्र ने डॉ. राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलते हुए अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।
बलिया में जन्मे जनेश्वर मिश्र ने इलाहाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाया और समाजवादी विचारधारा को नई दिशा दी। सपा प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने आरोप लगाया कि लखनऊ के ऐतिहासिक पार्क में छोटे लोहिया की जयंती मनाने की अनुमति न देना भाजपा सरकार की संकीर्ण मानसिकता और घबराहट का परिचायक है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना, पंधारी यादव, रविंद्र यादव एडवोकेट, तहजीब अली, मोहम्मद सुएब, महबूब उस्मानी, वजीर खान, दिलीप उर्फ बबलू सोनी, राम मिलन, संतलाल वर्मा, नाटे चौधरी, राम अवध पाल, शांति प्रकाश, सचिन श्रीवास्तव, अरविंद सरोज, संतोष यादव, बब्बन दुबे, देवीलाल यादव, अजय यादव, रंग बहादुर पटेल, मकबूल हाशमी मौजूद रहे।
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