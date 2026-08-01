प्रेमचंद भारतीय साहित्य के पथ प्रदर्शक

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। हिन्दी साहित्य के श्लाका पुरुष कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146 वीं जयंती मिल्लिया कान्वेंट इंग्लिश स्कूल रामबाग में धूमधाम से मनाई गई। विद्यालय की प्रार्थना सभा में शामिल बच्चों ने कथाकार मुंशी प्रेमचंद पर बनाए पोस्टरों का प्रदर्शन किया और अपने विचार प्रकट किए। मुख्य कार्यक्रम विद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे डा प्रभात नारायण झा (पूर्व निदेशक आकाशवाणी पूर्णिया) थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य युगल किशोर झा ने प्रेमचंद को भारतीय साहित्य का पथ प्रदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य जीवन की सजीव दास्तान है।

मुख्य अतिथि डॉ प्रभात नारायण झा ने बच्चों को संबोधित करते हुए प्रेमचंद की रचना गोदान,गबन,प्रेमाश्रम,निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और उनकी कहानियों पर चर्चा की जहां भारतीय किसान और जन जीवन की आकांक्षाओं की अभूतपूर्व दास्तान का चित्रण किया गया है। आराध्य मिश्रा, शाश्वत शंकर, स्मृति कुमारी, अंकित कुमार, दिया कुमारी,अनम खान, नवदुर्गा भगत, सोनाली झा, फातिमा,श्रेया चटर्जी, शगुन भारती,शारा खान, स्नेहा भारती ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सुदीक्षा कुमारी,राज आर्यन, निशांत कुमार, शिवम् कुमार,सामरा फातिमा,सनम परवीन, पूर्णिमा कुमारी ने प्रेमचंद पर केंद्रित पोस्टरों का प्रदर्शन किया। इसी बीच सत्र 25-26 की बिहार लोक सेवा आयोग में सफल हुए विद्यालय के पूर्व छात्र हर्षित केडिया और उनके माता-पिता को भी प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मिल्लिया एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव -सह-निदेशक डॉ असद इमाम और सहायक निदेशक आदिल इमाम ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि साहित्य ही हमारा पथ-प्रदर्शक होता है। मौके पर विद्यालय के उप प्राचार्य मो तनवीर अशरफ जोबैर, निम्मी रज़ा नौशीन, अपर्णा किरण, वरिष्ठ शिक्षक अमरेन्द्र झा, निरंजन कुमार श्रीवास्तव, यश राज, पी के झा सभागार में मौजूद रहे।