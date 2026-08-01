भारतीय संस्कृति में गुरुओं का सम्मान सर्वोपरि

भारतीय संस्कृति में गुरुओं को सदैव से सम्मान के योग्य माना गया, उन्हें ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। गुरुओं की महिमा गान के अनेकों स्वर यहां सुनने को मिलते है। उक्त बातें बीआरसी फूलपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकीय महिला महाविद्यालय परासिनपुर के प्राचार्य प्रो.राजकुमार ने कहीं। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य की परम्परा को अक्षुण रखने की आवश्यकता है।शिक्षकों को अपनी गरिमा स्वयं से कायम रखना होगा।विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महासंघ के जिलाध्यक्ष कामतानाथ ने कहा कि महासंघ शिक्षकों के अधिकार, कर्तव्यों के साथ ही सामाजिक सरोकारों से भी वास्ता रखता है, इसलिए अन्य संगठनों के इतर भी रचनात्मक कार्य करता है।

उन्ही कार्यों में से गुरु वंदन कार्यक्रम भी एक है। इस अवसर पर डॉली गुप्ता, शालिनी, कमला यादव, अंजू रावत, रेखा शर्मा, आलिया बेगम, रोशनलाल पाल, अनुराग, अशोक मौर्य, द्वारिका प्रसाद आदि शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष मिथिलेश ने कहा कि यह गुरुओं द्वारा गुरुओं के सम्मान का कार्यक्रम है।जो हमारे पुराने गौरव को लौटाने की संकल्पना पर आधारित है। संचालन विनोद कुमार सिंह व कृष्ण कुमार पटेल ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रतापपुर संयोजक आदित्य मौर्य, शिक्षामित्र संघ के जिला महामंत्री सुनील तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष मो.शहजाद, महामंत्री राधेश्याम मिश्रा, कोषाध्यक्ष रेनू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश मौर्य, संगठन मंत्री मो.इमरान, संयुक्त महामंत्री राजेश शुक्ला, शिक्षामित्र संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष द्विवेदी, श्याम जी सोनकर आदि मौजूद रहे।