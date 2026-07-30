संत लोयोला में थी वीरता और मजबूत इच्छाशक्ति: केरकेट्टा

सिमडेगा, संत मेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल में संत इग्नासियुस लोयोला का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य फा. राकेश केरकेट्टा ने संत लोयोला के जीवन और संघर्षों को याद किया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उत्सव को और भव्य बनाया। संत लोयोला का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

सिमडेगा, प्रतिनिधि। संत मेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल सामटोली में गुरुवार को संत इग्नासियुस लोयोला का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य फा. राकेश केरकेट्टा, ब्रदर अमित बरला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया।

कार्यक्रम में संत इग्नासियुस लोयोला के जीवन पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान संत इग्नासियुस लोयोला के जीवन, संघर्ष, साहस और दृढ़ संकल्प को याद किया गया। फा राकेश केरकेट्टा ने कहा कि संत इग्नासियुस लोयोला का जीवन वीरता और मजबूत इच्छाशक्ति की प्रेरक कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो ठान लिया, उसे अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत और विश्वास के बल पर पूरा करके दिखाया।

छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत उन्होंने कहा कि संत इग्नासियुस लोयोला का जीवन विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका जीवन संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और पूरी निष्ठा से प्रयास करे तो सफलता का रास्ता अवश्य बनता है। जीवन में अनुशासन, सेवा भावना, साहस और दृढ़ संकल्प को अपनाकर व्यक्ति न केवल स्वयं आगे बढ़ सकता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने गीत, नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह भर दिया। विद्यालय परिवार ने संत इग्नासियुस लोयोला के आदर्शों को जीवन में अपनाने तथा शिक्षा के साथ अनुशासन, सेवा और मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया।