साहित्य से दूर हो रही युवा पीढ़ी को जोड़ने की जरुरत-:डॉ. गया सिंह

सकलडीहा, हिन्दुस्तान संवाद। हरिश्चंद्र पीजी कालेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. गया सिंह ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। उनके साहित्य में भारतीय समाज की झलक देखने को मिलती है। आज भी उनकी रचनाएं हमारे समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उसे सहेजने और गहराई से पढ़ने की जरूरत है। वह सकलडीहा पीजी कालेज में ‘प्रेमचंद के सपनों’ पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी साहित्य का गहन अध्ययन नहीं कर रही है। यह चिंता का विषय है, उन्होंने विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे साहित्यकारों की रचनाओं से जुड़े और उनका अध्ययन करें।

प्रेमचंद के अलावा महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के संस्मरण के माध्यम से उनके साहित्य पर प्रकाश डाला। कहा शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक और प्रेरित करने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि राजकीय महिला पीजी कालेज अदलहाट के प्रो. राजकुमार सिंह ने प्रेमचंद की सामाजिक चेतना और ग्रामीण जीवन के यथार्थ पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता शहीद हीरा सिंह राजकीय पीजी कालेज के डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रेमचंद की कहानी और उपन्यासों की प्रासंगिकता आज भी जीवंत है।सकलडीहा पीजी कालेज के डॉ. यज्ञानाथ पाण्डेय ने प्रेमचंद की राष्ट्रीयता, शिक्षा-दृष्टि और सामाजिक सरोकारों पर विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. प्रदीप कुमार पाण्डेय ने की। संगोष्ठी के संयोजक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने सहभागिता की तथा प्रेमचंद साहित्य के विविध पक्षों पर शोधपरक विचार प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सचिव डॉ. श्यामलाल सिंह यादव, सह-समन्वयक अजय कुमार यादव,डॉ. रमाकांत गौड़, डॉ. रोहित यादव, डॉ. कामेश सिंह, डॉ. अमितेश सिंह, डॉ. संदीप जायसवाल उपस्थित रहे। धन्यवाद प्रो. दयानिधि सिंह यादव ने दिया।