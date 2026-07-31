जनवादी लेखक संघ ने मनाई प्रेमचंद की 146वीं जयंती

रांची, वरीय संवाददाता। विश्वकर्मा लेन स्थित सफदर हाशमी सभागार में शुक्रवार को जनवादी लेखन संघ रांची की बैनर तले प्रेमचंद की 146 वीं जयंती मनाई गई। विषय प्रवेश जलेस सचिव एमजेड खान ने की। प्रेमचंद की तीन कहानियां हिंसा परमो धर्म, मंदिर और मस्जिद और जिहाद का हवाला देते हुए कहा कि प्रेमचंद ने धर्मांधता, कट्टरता, सांप्रदायिकता पर जितने आक्रमक तरीके से प्रहार किया है, वो उस समय की जरूरत थी और आज भी उसकी जरूरत है। क्योंकि माहौल को जिस तरह विषाक्त बनाया गया है, वो गंभीर चिंता का विषय है। इसी क्रम में सूरज श्रीवास्तव ने प्रवीण परिमल के जन गीत जय बोलो गुरु घंटाल की को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। कहा कि प्रेमचंद ने जिस सरजर्मी से मोहब्बत का पैगाम दिया था, आज उस सरजर्मी से नफरत की आंधी का बवंडर उठ रहा हे।

समारोह के विचार

डॉ विनोद कुमार ने कहा कि प्रेमचंद की लेखनी में मानवीय संवेदना सांस लेती है। प्रेमचंद ने ही धर्म के पाखंड पर सवाल खड़े किए। डॉ जमशेद कमर ने कहा कि प्रेमचंद की प्रासंगिता पहले से अधिक बढ़ गई है। डॉ किरण ने कहा कि अलग-अलग समुदायों के पात्र न्याय को धर्म और रिश्तों से ऊपर रखते है। अप्रत्यक्ष यप् से यह सांप्रदायिक पक्षपात का खंडन करती है। श्रीनिवास ने कहा कि प्रेमचंद को पढ़ना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था। सियाराम झा सरस ने कहा कि प्रेमचंद हाशिए के लोगों की आवाज थे। प्रेमचंद ने समाज को एक दिशा दी। लेखनी के माध्यम से समाज को बहुत हद तक बदलने की भरपूर कोशिश की। रेहाना खातून ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य हमें मोहब्बत, बलिदान और सांप्रदायिक सौहार्द की सीख देता है। इसी क्रम में कुमार बृजेंद्र, विक्की मिंज, डॉ अशरफ अली ने भी अपने विचार रखे।