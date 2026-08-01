जनवादी लेखक संघ ने मनाई प्रेमचंद जयंती, साहित्य और समाज पर हुई चर्चा
कतरास में जनवादी लेखक संघ ने प्रेमचंद की जयंती मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महादेव चटर्जी ने की, और संचालन राजेंद्र प्रसाद राजा ने किया। विष्णु और नासिर खान के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डॉ मृणाल ने प्रेमचंद के जीवन पर विचार किए। कार्यक्रम में कई साहित्यिक हस्तियां भी मौजूद थीं।
कतरास। जनवादी लेखक संघ की ओर से शुक्रवार को भारतीय क्लब, कतरास में महान साहित्यकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि महादेव चटर्जी तथा संचालन राजेंद्र प्रसाद राजा ने किया। शुरुआत एकता के कलाकार विष्णु और नासिर खान के क्रांतिकारी गीतों से हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ मृणाल ने प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में दीप नारायण सिंह, प्रभात मिश्रा, विनय सिंह, सुदाम गिरी, रंजन मिश्रा, नवदीप गुप्ता, रणधीर सिंह, उमेश ऋषि, संतोष दास, नीरज सिंह, सोनू शर्मा, धीरज तिवारी, शंकर चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता ज्ञान डी बनर्जी ने किया।
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