प्रेमचंद हिंदी साहित्य के माध्यम से नैतिक मूल्यों को किया प्रस्तुत : डॉ अशोक
रांची में प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने भाग लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकारों ने प्रेमचंद की रचनाओं को समाज में नैतिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रेरणादायक बताया। सम्मेलन में कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियां गई थीं।
रांची, वरीय संवाददाता। डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी में प्रेमचंद जयंती मनाई गई। आयोजन सोमवार को प्रगतिशील लेखक संघ रांची इकाई ने की। डॉ अशोक प्रियदर्शी ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उन महान कथाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कथा साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज के यथार्थ, सामाजिक समस्याओं और नैतिक मूल्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध कहानीकार डॉ पंकज मित्र ने कहा कि प्रेमचंद इसलिए महत्वपूर्ण लेखक हैं कि वह सिर्फ परंपराओं से नहीं टकराए, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय स्थापित करने वाली एक परिवर्तनकारी रचनाओं की सर्जना की है।
डॉ मिथिलेश ने कहा कि प्रेमचंद की कहानी केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि समाज को वैचारिक, नैतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। वरिष्ठ साहित्यकार महादेव टोप्पो ने कहा कि उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। इसी क्रम में संघ की सचिव प्रज्ञा गुप्ता, प्रमोद झा, डॉ जिंदर सिंह मुंडा, प्रकाश देवकुलिश, महेंद्र कुमार, सुषमा सिन्हा, एके सिंह, डॉ दिनेश दीन बंधु, डॉ विजय कुमार, संजय साहू सहित कई मौजूद थे।
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