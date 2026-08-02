मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर कवि सम्मेलन हुआ

बस्ती। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जयंती पर साहित्यिक संस्था अवधी संगम की ओर से जिला पंचायत परिसर में दीपक सिंह के नेतृत्व में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. रामकृष्ण ‘जगमग’ ने की। मुख्य अतिथि डॉ. वीके वर्मा ने कहा कि कवि, शायरों युगों से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। उनकी कविता होरी का तो आज भी है प्रतिकूल नक्षत्र, प्रेमचंद्र के पात्र हैं। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉ. रामकृष्ण लाल और संचालन डॉ. अफजल हुसेन अफजल ने किया। सम्मेलन और मुशायरे में कवियों ने अपनी-अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। इस दौरान अर्चना श्रीवास्तव, विनोद उपाध्याय, डॉ. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, काजी अनवार परसा, सलीम वस्तवी, सागर गोरखपुरी, डॉ. राजेंद्र सिंह, सुशील सिंह पथिक, राहुल सिंह चौहान, अर्चना श्रीवास्तव, श्यामप्रकाश शर्मा, बटुकनाथ शुक्ल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।