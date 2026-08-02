Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर कवि सम्मेलन हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

बस्ती में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर अवधी संगम द्वारा कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन हुआ। डॉ. रामकृष्ण ‘जगमग’ ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि डॉ. वीके वर्मा ने कवियों की प्रेरणादायक भूमिका पर चर्चा की। कई कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं और कार्यक्रम में कई साहित्यिक हस्तियां उपस्थित रहीं।

मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती पर कवि सम्मेलन हुआ

बस्ती। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जयंती पर साहित्यिक संस्था अवधी संगम की ओर से जिला पंचायत परिसर में दीपक सिंह के नेतृत्व में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. रामकृष्ण ‘जगमग’ ने की। मुख्य अतिथि डॉ. वीके वर्मा ने कहा कि कवि, शायरों युगों से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। उनकी कविता होरी का तो आज भी है प्रतिकूल नक्षत्र, प्रेमचंद्र के पात्र हैं। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉ. रामकृष्ण लाल और संचालन डॉ. अफजल हुसेन अफजल ने किया। सम्मेलन और मुशायरे में कवियों ने अपनी-अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। इस दौरान अर्चना श्रीवास्तव, विनोद उपाध्याय, डॉ. त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, काजी अनवार परसा, सलीम वस्तवी, सागर गोरखपुरी, डॉ. राजेंद्र सिंह, सुशील सिंह पथिक, राहुल सिंह चौहान, अर्चना श्रीवास्तव, श्यामप्रकाश शर्मा, बटुकनाथ शुक्ल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:काव्य गोष्ठी में मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन पर डाला प्रकाश
ये भी पढ़ें:Godda News: जयंती पर प्रेमचंद साहित्य पर विचार गोष्ठी आयोजित
ये भी पढ़ें:जयंती पर साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद को किया याद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Basti
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।