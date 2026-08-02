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ग्रामीण संस्कृति के संवाहक थे मुंशी प्रेमचंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 'प्रेमचंद के कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति' विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मंजरी खरे ने किया। प्रो. उमेश कुमार ने प्रेमचंद को ग्रामीण संस्कृति का संवाहक बताया। छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें कई छात्रों ने भाग लिया।

ग्रामीण संस्कृति के संवाहक थे मुंशी प्रेमचंद

राजीव रंजन झा,दरभंगा। लनामिवि के पीजी हिन्दी विभाग एवं प्रेमचन्द जयंती समारोह समिति, दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को प्रेमचन्द जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रो. उमेश कुमार ने की। इस अवसर पर ‘प्रेमचन्द के कथा साहित्य में ग्रामीण संस्कृति’ विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। साथ ही छात्र-छात्राओं के बीच प्रेमचन्द के जीवन और साहित्य पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ नंदकिशोर की सरस्वती वंदना से हुआ। मंच संचालन मंजरी खरे ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो. कुमार ने कहा कि प्रेमचन्द ग्रामीण संस्कृति के संवाहक रहे हैं। उनके कथा-साहित्य में ग्रामीण संस्कृति से प्रभावित पात्रों की जीवनशैली देखी जा सकती है।

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उनके लेखन की प्रेरणा का आधार भी यही रहा है। ग्रामीण संस्कृति की दृष्टि से पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि कहानियां महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि आदि उपन्यास भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। प्रो. विजय कुमार ने कहा कि उनकी अनेक कहानियां और उनके उपन्यासों में ग्रामीण संस्कृति के दर्शन होते हैं। उनकी सामाजिक संरचना संस्कृति से जुड़ी हुई है। डॉ. महेश प्रसाद में ग्रामीण वातावरण में पलने वाले प्रेमचन्द के व्यक्तित्व का हवाला देते हुए उनकी अनेक कृतियों की भी चर्चा की, जिसमें ग्रामीण संस्कृति देखी जा सकती है। उनकी कथाओं में किसानी जीवन का संघर्ष प्रमुख रहा है। उनमें राष्ट्रीय-चेतना की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है।संचालन करते हुए डॉ. मंजरी खरे ने कहा कि उनके कथा-साहित्य का वृहद संसार है। ग्रामीण सारी गतिविधियों को उनके कथा साहित्य में देखा जा सकता है। बिंदु चौहान ने प्रेमचन्द की लेखन पद्धति को ग्रामीण वातावरण से जुड़ी हुई बताया। कहा कि कृषक जीवन की पारम्परिक परिस्थितियों का सच्चा चित्र उनके कथा-साहित्य में देखा जा सकता है। मुख्य अतिथि हीरालाल साहनी ने स्वरचित कविताओं से प्रेमचंद के कथा-लेखन के संकल्प को व्यक्त किया। रंग धर्मी डॉ. श्याम भास्कर ने प्रेमचन्द की कहानियों में वर्णित ग्रामीण रीति-रिवाज का ब्योरा प्रस्तुत किया। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी, कंचन रजक, मानसी, मुजाहिद आदि ने अपने-अपने विचारों में प्रेमचंद के कथा-साहित्य में व्याप्त ग्रामीण-संस्कृति के तत्त्व और तथ्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में छात्रों के बीच प्रेमचन्द के साहित्य से संबंधित क्विज का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मंजरी खरे और बिन्दु चौहान ने किया। इस प्रतियोगिता में 28 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम स्थान मनीष कुमार और मेधा कुमारी को प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर हितांशी और नीतू रही। तृतीय स्थान मोहिनी कुमारी और रीमा कुमारी ने प्राप्त किया। इसके अलावा अनु कुमारी, सुष्मिता कुमारी, जूली कुमारी और काजल कुमारी को सांत्वना स्थान प्राप्त हुआ। मौके पर विभाग के पूर्व छात्र राजा कुमार की पुस्तक ‘प्रेम की दुनिया’ का विमोचन हुआ। इस पुस्तक में राजा कुमार के अलावा काजल कुमारी और छोटी कुमारी की भी कविताएं हैं। धन्यवाद ज्ञापन महेश प्रसाद सिन्हा ने किया।

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