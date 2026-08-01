साहित्यकार ही नहीं समाज के सजग चिंतक थे मुंशी प्रेमचंद : प्राचार्य

भागलपुर, वरीय संवाददाता। प्रेमचंद केवल साहित्यकार नहीं, बल्कि समाज के सजग चिंतक थे। नई पीढ़ी को उनके साहित्य से नैतिकता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने समाज की विषमताओं, किसानों की समस्या और आम लोगों के संघर्ष को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। यह बातें मारवाड़ी कॉलेज में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा ने कही। जयंती विशेष पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय ‘प्रेमचंद की साहित्यिक प्रासंगिकता’ रखा गया था। विषय प्रवेश संयोजक डॉ. विनय कुमार सिंह ने कराते हुए प्रेमचंद के साहित्य, सामाजिक चेतना एवं मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डाला।

मंच संचालन डॉ. भावेश कुमार ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय डिग्री कॉलेज बेलहर के प्राचार्य डॉ. आलोक रंजन ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज का जीवंत दस्तावेज है।डॉ. सुबोध मंडल ने कहा कि प्रेमचंद ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा और शोषित, वंचित तथा ग्रामीण समाज की पीड़ा को अपनी लेखनी के माध्यम से अमर बना दिया। इस मौके पर पिछले एक हफ्ते से चल रही प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया गया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. स्वस्तिका दास ने किया। इस मौके पर डॉ. आशीष कुमार मिश्रा, डॉ. कमला पाढ़ी, अदिति प्रिया, डॉ. जूही सिंह, सिमरन भारती, डॉ. एके दत्ता, डॉ. सुपेंद्र यादव, डॉ. संजय कुमार जायसवाल, डॉ. संगीत कुमार, डॉ. रविशंकर प्रसाद सहित अन्य मौजूद थे।