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एमजीएम स्कूल में पीएन पनीकर की जयंती पर पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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एमजीएम स्कूल में पीएन पनीकर की जयंती पर पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता एमजीएम स्कूल में पीएन पनीकर की जयंती पर पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता एमजीएम स्कूल में पीएन

एमजीएम स्कूल में पीएन पनीकर की जयंती पर पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता

लाइब्रेरी आंदोलन के जनक माने जाने वाले पी.एन. पणिकर की जयंती के अवसर पर एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक माह तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय पुस्तकालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पी.एन. पणिकर के जीवन और उनके योगदान से अवगत कराया गया। प्रतियोगिता के समूह ‘अ’ में अन्यया भारती ने प्रथम, समीक्षा राज ने द्वितीय तथा येनी नैंसी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय की उपप्राचार्या राखी बनर्जी, हेडमिस्ट्रेस सपना जोशी, पुस्तकालय सहायक अरविंद कुमार, रीमा कुमारी सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

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