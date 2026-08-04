साहित्य सफर ने मनाया राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती
भागलपुर में प्रगति शिक्षण संस्थान में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगतराम साह कर्णपुरी ने की, जिन्होंने उनकी प्रसिद्ध कविता 'नर हो न निराश करो मन को' का पाठ किया। इस अवसर पर कई कवि और साहित्यिक व्यक्ति उपस्थित थे।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। साहित्य सफर की ओर से प्रगति शिक्षण संस्थान में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के संस्थापक जगतराम साह कर्णपुरी ने की। वहीं उन्होंने उनकी कविता ‘नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो’ का पाठ किया। मौके पर कवि अजय शंकर प्रसाद, मुदित नारायण झा, इंद्रजीत सहाय, विजय मंडल, सुधांशु शेखर, प्रशांत कुमार तिवारी, देवेंद्र कुमार दास आदि मौजूद थे।
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