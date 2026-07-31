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कथाकार प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों पर किया था करारा प्रहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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नाट्य संस्था हाजीपुर के निर्माण रंगमंच की ओर से मनाई गई कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, निर्मला, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी' जैसी कालजयी रचनाएं दीं जगदीशचंद्र...

कथाकार प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों पर किया था करारा प्रहार

हाजीपुर । संवाद सूत्र बिहार की चर्चित नाट्य संस्था हाजीपुर के निर्माण रंगमंच की ओर से शुक्रवार को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती श्रद्धा और साहित्यिक माहौल में मनाई गई।

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कार्यक्रम का संचालन

गांधी स्मारक पुस्तकालय स्थित जगदीशचंद्र माथुर मंच पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी वीर भूषण यादव ने किया जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी क्षितिज प्रकाश ने की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रेमचंद के साहित्य और उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने गोदान, निर्मला, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी' जैसी कालजयी रचनाएं दीं। उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों के जीवन को अपनी लेखनी का विषय बनाया और सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। युवा रंगकर्मी यशवंत राज ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में नाट्य तत्वों की भरमार है।

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प्रेमचंद की प्रासंगिकता

उनके संवाद और पात्र आज भी मंच के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सौ साल पहले थे। कलाकार विवेक यादव ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों को मंच पर जीते समय लगता है कि हम यथार्थ को ही जी रहे हैं। उनकी रचनाएं समाज का आईना हैं। संचालन कर रहे वीर भूषण यादव ने कहा कि प्रेमचंद ने अभाव और संघर्ष के बीच रहकर भी लेखन को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कलम को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाया। निर्माण रंगमंच ने अब तक मुंशी जी की कई कहानियों का हजारों बार मंचन पूरे देश में किया है। इसके लिए मंच को बधाई है। अध्यक्षीय वक्तव्य में क्षितिज प्रकाश ने अपने शुरुआती रंगमंच के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस समय नाटकों का अभाव था, तब प्रेमचंद की कहानियां ही हमारे लिए सहारा बनीं। 2 अगस्त को 'खुचड़' की होगी प्रस्तुति उन्होंने कहा कि आज भी प्रेमचंद की तीन कहानियों पर नाटक करने की तैयारी है।

प्रेमचंद की कहानियों का महत्व

उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को इसी मंच पर प्रेमचंद की कहानी 'खुचड़' की प्रस्तुति होगी। सेमिनार में सुधांशु कुमार, किरण, रणधीर कुमार सहित कई साहित्यप्रेमी और रंगकर्मी उपस्थित थे। अंत में अनुप्रिया।ने सभी अतिथियों और श्रोताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। हाजीपुर 12- शुक्रवार को गांधी आश्रम पुस्तकालय स्थित जगदीश चंद्र माथुर मंच पर अमर कथाकार प्रेमचंद को नमन करते कलाकार। इन्सेट.... प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में न्याय की निष्पक्षता दिया था बल : लालदेव (प्रेमचंद जयंती) हाजीपुर, संवाद सूत्र कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष रहने की नसीहत दी। उन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखकर गांव के भोले-भाले लोगों को गांव की पंचायत में न्याय मिलने की आवश्यकता पर बल दिया था। ऐसा इसलिए कि उन्हें अदालतों में अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता था। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भानपुर बड़ेवा में आयोजित कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती समारोह में प्रधानाध्यापक लालदेव पासवान ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के कुशल चितेरे थे। उनकी कहानियों के पात्र किसी काल्पनिक लोक के जीव नहीं थे। उन्होंने कहानी गढ़ने के लिए जिस भाषा व शब्द का चयन किया वह अपरिचित और अनुकरण का परिणाम नहीं था बल्कि जिसे हम रोज देखते हैं, सुनते और समझते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं के पाठक गांव के खेत-खलिहानों से लेकर शहरों तक मिलते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक जाकिर हुसैन और संचालन शिक्षक देशबंधु कुमार ने किया। शुभारंभ मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। शिक्षक सौरभ कुमार दिवाकर ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद कालजयी रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक विषमताओं को मिटाने पर जोर दिया गया है जो प्रशंसनीय है। । मौके पर शिक्षक उमाशंकर कुमार, चंदन कुमार, विवेक विशाल, सरफराज अहमद,पिंकी प्रिया,प्रियंका कुमारी, पूजा कुमारी,निकहत जहां, प्रकाश कुमार सहित विद्यालय बच्चें उपस्थित थे। अमरेश श्रीवास्तव

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुंशी प्रेमचंद की जयंती कब मनाई गई?
मुंशी प्रेमचंद की जयंती शुक्रवार को मनाई गई।
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