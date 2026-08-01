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अंजुमन बाग व बहार ने मनाई प्रेमचंद की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में अंजुमन बाग व बहार द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जौसर अयाग ने की। डॉ. मो. परवेज ने बताया कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने उर्दू में लेखन शुरू किया और बाद में हिंदी में लिखा।

अंजुमन बाग व बहार ने मनाई प्रेमचंद की जयंती

भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अंजुमन बाग व बहार, बरहपुरा के बैनर तले शुक्रवार को उर्दू फिक्शन के शहंशाह मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जौसर अयाग ने की। इस अवसर पर अंजुमन के महासचिव डॉ. मो. परवेज ने कहा कि आधुनिक दौर में भी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लेखन शुरू किया और बाद में हिंदी में लिखने लगे। उनकी रचनाओं में आम लोगों के जीवन, ग्रामीण परिवेश और सामाजिक समस्याओं का सजीव चित्रण मिलता है। कार्यक्रम में मो. शादाब आलम, शहजोर अख्तर, शौकत अली बंटी, मो. महबूब आलम, अनिल पासवान, मो. सहीम उद्दीन, नौशीन आदि मौजूद थे।

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