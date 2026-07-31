मुंशी प्रेमचंद जयंती पर साहित्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन

चतरा, संवाददाता। महान साहित्यकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर लाला प्रीतम बीएड. कॉलेज एवं एलपी. इवनिंग कॉलेज चतरा में शुक्रवार को साहित्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सत्र 2025-27 के बी.एड. प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षु अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा सामूहिक रूप से मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात पूजा, पल्लवी, कुमकुम एवं विक्रम ने श्वेत श्यामपट्ट पर मुंशी प्रेमचंद की कला-कृतियां उकेर कर उनके जीवन एवं साहित्यिक योगदान का सजीव प्रस्तुतीकरण किया। इस अवसर पर बी.एड. प्रशिक्षुओं के लिए "क्या शिक्षा ही समाज को बदल सकती है?" तथा "धनपत राय (मुंशी प्रेमचंद) के दृष्टिकोण से आने वाली पीढ़ियों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।