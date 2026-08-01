मुंशी प्रेमचंद जयंती पर कहानियों के जीवंत मंचन से सजी साहित्यिक सुबह
जमशेदपुर के सेंट मैरी'ज़ इंग्लिश हाई स्कूल में हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। छात्रों ने प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित नाटकों का मंचन किया, जिसमें रूबी, टोपाज़, सफायर और एमराल्ड हाउस ने भाग लिया। नाटक का मूल्यांकन प्रसिद्ध नाटककारों ने किया।
जमशेदपुर। सेंट मैरी'ज़ इंग्लिश हाई स्कूल, बिष्टुपुर के सीनियर ब्लॉक में हिंदी साहित्य के अमर कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती अत्यंत गरिमामय एवं साहित्यिक वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के चारों हाउसों के छात्र-छात्राओं ने प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित नाटकों का प्रभावशाली मंचन कर उनकी साहित्यिक विरासत को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में रूबी हाउस ने "निमंत्रण, टोपाज़ हाउस ने "बूढ़ी काकी", सफायर हाउस ने "प्रायश्चित" तथा एमराल्ड हाउस ने "मंत्र" कहानी का सशक्त एवं भावपूर्ण मंचन किया। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट अभिनय, संवाद-अभिव्यक्ति तथा मंच प्रस्तुति ने उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस नाट्य प्रतियोगिता का मूल्यांकन शहर की प्रतिष्ठित नाटककार अनीता सिंह तथा सुप्रसिद्ध श्री विनोद कुमार ने किया।
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