Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की मनाई गई जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
Follow us on Google News
share

खरसावां में उत्क्रमित उच्च विद्यालय कृष्णापुर में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उनके जीवन और साहित्य पर प्रकाश डाला गया। प्रेमचंद की रचनाएं सामाजिक समानता और न्याय के लिए प्रेरणा देती हैं। इस अवसर पर क्विज का आयोजन भी किया गया।

हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की मनाई गई जयंती

खरसावां। खरसावां के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कृष्णापुर में शुक्रवार को हिंदी साहित्य के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दामोदर सदन की अगुवाई में दीप प्रज्वलित कर की गई। मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। हिंदी शिक्षक विश्वजीत कुमार सतपथी ने मुंशी प्रेमचंद के जीवन एवं साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई, 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में जन्मे प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने प्रारंभिक लेखन उर्दू में नवाब राय नाम से किया। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने तीन सौ से अधिक कहानियां और लगभग डेढ़ दर्जन उपन्यास लिखे। जिनमें तत्कालीन भारतीय समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण मिलता है।

ये भी पढ़ें:समाज की आत्मा के सजग चितेरे थे मुंशी प्रेमचन्द

कार्यक्रम का उद्देश्य

उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की रचनाएं आज भी सामाजिक समानता, मानवीय संवेदनाओं और न्याय की प्रेरणा देती है। उनके साहित्य का अध्ययन कर समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में सकारात्मक सोच विकसित की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:लमही गुलजार, मुंशीजी की लेखनी ने लिया ‘आकार’

प्रेमचंद की धरोहर

शिक्षक शैलेश कुमार तिवारी ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाएं विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी।

कार्यक्रम की विशेषताएं

कार्यक्रम में छात्र रोशन हेंब्रम, राजा प्रधान, देव प्रधान, लक्ष्मी साहु, सखीना लोहार और यशोमती नापित ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुंशी प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर आधारित क्विज का भी आयोजन किया गया। जिसका संचालन छात्र प्रतीक प्रधान ने किया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, नूतन रानी, महादेव मुंडा, प्रभा कुमारी, शैलेश कुमार तिवारी, रणवीर महतो, गीता महतो, रेणुका महतो, योगेंद्र महतो, अमरीश पूर्ति, सुभाषचंद्र तांती सहित विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ?
31 जुलाई, 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में जन्मे थे।
ये भी पढ़ें:प्रेमचंद की लेखनी ने कराया बदलाव का अनुभव : प्रो.चतुर्वेदी

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi Literature
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।