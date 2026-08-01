मुंशी प्रेमचन्द ने साहित्य को बनाया समाज का दर्पण
रुद्रपुर में रामजी सहाय पीजी कॉलेज के सुमित्रा समागार में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। हिन्दी विभाग ने 'मुंशी प्रेमचंद और हिन्दी समाज' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान और उनका सामाजिक प्रभाव चर्चा का विषय रहा। प्राचार्य और विभाग के अध्यक्ष ने उनके कार्यों की सराहना की।
रुद्रपुर (देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। रामजी सहाय पीजी कॉलेज के सुमित्रा समागार में शुक्रवार को मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित समारोह में "मुंशी प्रेमचन्द और हिन्दी समाज" विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो.वृजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को समाज दर्पण बनाकर संस्कृति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने समाज के दबे, कुचले, शोषित व पीड़ित समाज के दुख दर्द को समाज के सामने रखा। हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो.सन्तोष कुमार यादव ने कहा कि मुंशी प्रेमचन्द भारतीय जनमानस के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता आन्दोलन को धार देने का काम किया था।
संचालन डॉ.विनीता दीक्षित एवं आचार्य सुधीर कुमार दीक्षित ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संगोष्ठी को डॉ.आनन्द मोहन, डॉ.गौरव कुमार पाण्डेय, वृजेश कुमार, डॉ.अजय कुमार पाण्डेय, डॉ.अशोक सिंह, शीतल मद्देशिया, मीडिया प्रभारी डॉ.शरद चन्द्र वर्मा, रेनू साहनी, राहुल कुमार, जूही सिंह आदि ने संबोधित किया।
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