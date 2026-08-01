महिला कॉलेज में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती
गिरिडीह, प्रतिनिधि। हिंदी के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिक्षक, कर्मचारी और छात्राएं शामिल हुए। अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा गया कि प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक चेतना का दस्तावेज है। उनके रचनाएँ आज भी प्रासंगिक हैं।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। हिंदी के महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में आईक्यूएसी और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेमचंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और छात्राएं शामिल हुए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता
अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. अनुज कुमार ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और न्यायपूर्ण समाज का दस्तावेज है। गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि जैसे उपन्यास आज भी भारतीय समाज की समस्याओं को समझने में मार्गदर्शक हैं। प्राचार्य डॉ. कृष्णानन्द शर्मा ने कहा कि प्रेमचंद ने किसान, श्रमिक, महिला और वंचित वर्गों के संघर्ष को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया। डॉ. दीपिका कुमारी ने कहा कि उनके साहित्य में बाल, युवा, वृद्ध, गरीब, मजदूर और स्त्री सभी वर्गों का जीवन प्रतिबिंबित होता है। प्रो. रेणुका साहू ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाओं में समानता, नैतिकता और सामाजिक न्याय का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मंच संचालन छात्रा कशिश कुमारी ने किया। साथ ही प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के अंशों का वाचन भी हुआ। कार्यक्रम में डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, डॉ. मनीषा रतन होरो, डॉ. पूनम प्रभा मुंडू सहित कई शिक्षक व छात्राएं उपस्थित थे।
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