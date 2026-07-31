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प्रेमचंद को पढ़ना यानी समाज और समय को समझना : पंकज मित्र।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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गया कॉलेज में प्रेमचंद जयंती पर विचार-गोष्ठी फोटो गया, निज प्रतिनिधि। गया कॉलेज के हिंदी

प्रेमचंद को पढ़ना यानी समाज और समय को समझना : पंकज मित्र।

गया कॉलेज के हिंदी विभाग में शुक्रवार को महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चर्चित कथाकार पंकज मित्र ने कहा कि प्रेमचंद को पढ़ना केवल साहित्य पढ़ना नहीं, बल्कि समाज और समय को समझना भी है। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक विषमताओं, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो. सतीश सिंह चंद्र ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज की आत्मा का दस्तावेज है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से शोषित, वंचित और सामान्य जन के जीवन को साहित्य के केंद्र में स्थापित किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. राम उदय कुमार ने की।

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संचालन शांभवी एवं ट्विंकल रक्षिता ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों के प्राध्यापक, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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