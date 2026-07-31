मुंशी प्रेमचंद के विचार आज भी समाज को दिशा दे रहे : डॉ. वीरेन्द्र

मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर आयोजित समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने उनके विचारों और रचनाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने प्रेमचंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में कई साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने प्रेमचंद को आधुनिक भारतीय साहित्य का अमूल्य धरोहर बताया।

मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर समारोह आयोजित छपरा, एक संवाददाता। समाज में जब तक शोषण, दमन, अत्याचार, विषमता और सांप्रदायिकता जैसी प्रवृत्तियां मौजूद रहेंगी, तब तक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के विचार और उनकी रचनाएं प्रासंगिक बनी रहेंगी। यह बातें बिहार विधान परिषद सदस्य डॉ. वीरेन्द्र नारायण यादव ने शुक्रवार को मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।

प्रेमचंद की रचनाएं रामजयपाल महाविद्यालय, छपरा परिसर स्थित लक्ष्मी नारायण यादव अध्ययन केंद्र में इप्टा छपरा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रो. यादव ने कहा कि प्रेमचंद ने सोज़-ए-वतन, पंच परमेश्वर, मृतक भोज, नमक का दारोगा, कफन, ठाकुर का कुआं, गोदान और गबन जैसी कालजयी रचनाओं के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक ऊर्जा प्रदान की और सामाजिक चेतना को नई दिशा दी। समारोह में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार ने प्रेमचंद के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता बताई। वहीं डॉ. दिनेश पाल ने मृतक भोज, अरविंद यादव ने कफन और सुरेंद्र सिंह ने नमक का दारोगा के माध्यम से प्रेमचंद के साहित्य की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

प्रेमचंद की धरोहर सारण जिला जदयू अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह 'विकल' ने प्रेमचंद को आधुनिक भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर बताते हुए उन्हें 'कलम का जादूगर' कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. डॉ. लालबाबू यादव ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि मुंशी प्रेमचंद हाशिए पर खड़े समाज की पीड़ा और संघर्ष के सबसे बड़े साहित्यकार थे। इस अवसर पर डॉ. श्याम शरण, डॉ. पृथ्वीराज सिंह, डॉ. अमित रंजन, विद्यासागर विद्यार्थी, इप्टा के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस राज, डॉ. अनिल कुमार, सुमन जी, ओमप्रकाश शर्मा और इप्टा के सचिव शैलेन्द्र शाही सहित अनेक साहित्यकार, शिक्षाविद और समाजसेवी उपस्थित थे।

स्काउट एंड गाइड का समारोह --- स्काउट एंड गाइड समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं : डीआरएम सोनपुर मंडल में भारत स्काउट एंड गाइड की जिला रैली का समापन सोनपुर। सोनपुर रेल मंडल में पिछले पांच दिनों से चल रही भारत स्काउट्स व गाइड्स जिला संघ, सोनपुर की आठवीं जिला रैली का शुक्रवार को समापन हो गया। सोनपुर स्काउट डेन में आयोजित समापन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अमित सरन ने कैंप फायर प्रज्ज्वलित कर किया। डीआरएम अमित शरण ने कहा कि स्काउटिंग केवल एक संगठन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक उत्कृष्ट पद्धति है। स्काउट एवं गाइड अनुशासन, सेवा, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को आत्मसात कर समाज के आदर्श नागरिक बनते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से सेवा, समर्पण और सदैव तत्पर रहने की भावना के साथ समाज व राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने जिला संघ, सोनपुर द्वारा आयोजित रैली की उत्कृष्ट व्यवस्था, अनुशासन और विभिन्न गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना व सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रैली में भागीदारी रैली के दौरान स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने विभिन्न साहसिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कौशल आधारित प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्राथमिक उपचार, गांठ और बंधन, पायनियरिंग, ध्वज शिष्टाचार, मानचित्र अध्ययन, सामुदायिक सेवा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रंगोली, लोकनृत्य, देशभक्ति गीत, आपदा प्रबंधन अन्य स्काउटिंग गतिविधियों में प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स और विभिन्न टीमों को डीआरएम ने ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।