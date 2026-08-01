एसपी कॉलेज में प्रेमचंद की वर्तमान महत्ता पर संगोष्ठी आयोजित

एसपी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा शुक्रवार को महान कथाकार एवं साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर प्रेमचंद की वर्तमान महत्ता विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉ. खिरोधर प्रसाद यादव ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और नैतिक मूल्यों का सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में प्रेमचंद के लेखन की प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डॉ. पीयूष राज, सहायक प्राध्यापक, मॉडल कॉलेज, विजयपुर ने प्रेमचंद के प्रसिद्ध निबंध महाजनी सभ्यता को आधार बनाकर अपने विचार प्रस्तुत किए।

उन्होंने कहा कि आज का समाज बाजारवाद और उपभोक्तावाद की गिरफ्त में है तथा प्रेमचंद ने जिन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की ओर संकेत किया था, वे आज और अधिक तीव्र रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. कुमार सौरभ ने प्रेमचंद की रचनाओं में निहित सामाजिक चेतना और जनभागीदारी के महत्व पर अपने विचार रखे। हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. पुष्पा सोरेन ने प्रेमचंद के साहित्य को समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बताते हुए युवाओं से उनके साहित्य के गंभीर अध्ययन का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ. बिनीता टोप्पो, डॉ. कमल शिवकांत हरी, डॉ लीना मुर्मू, डॉ बसंती हांसदा, डॉ. सुजीत कुमार आर्या, डॉ. मनीषा कच्छप सहित महाविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सक्रिय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन एवं विषय प्रवेश डॉ. यदुवंश यादव ने किया।