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श्रीराम का प्रामाणिक इतिहास लोगों तक पहुंचाएंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में भगवान श्रीराम का प्रामाणिक इतिहास जन-जन तक पहुंचाने के लिए पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद और विशाल भारत संस्थान ने नौ दिवसीय श्रीराम परिवार गाथा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सवा लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा और जगद्गुरु बालक देवाचार्य भगवान श्रीराम के जीवन की व्याख्या करेंगे।

श्रीराम का प्रामाणिक इतिहास लोगों तक पहुंचाएंगे

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। भगवान श्रीराम का प्रामाणिक इतिहास जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पातालपुरी सनातन धर्म रक्षा परिषद और विशाल भारत संस्थान ने संयुक्त रूप से नौ दिवसीय श्रीराम परिवार गाथा शुरू की। पातालपुरी मठ से गुरुवार को इसका शुभारंभ हुआ। सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम में प्रतिदिन जगद्गुरु बालकदेवाचार्य के सानिध्य में सवा लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा।

कार्यक्रम का महत्व

जगद्गुरु बालक देवाचार्य ने भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर उनकी गुरु भक्ति तक की व्याख्या की। कहा कि उनके परिवार का इतिहास हजारों सालों से जन-जन को प्रभावित कर रहा है। उनके जन्म, उनकी शिक्षा और गुरुभक्ति ने समाज में उच्चतम आदर्श स्थापित किया। यही वजह है कि बारम्बार हमलों के बावजूद भारतीय संस्कृति और संस्कार खत्म नहीं हुआ।

विशेष अतिथि

विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव ने कहा कि विश्व का पहला प्रामाणिक इतिहास महर्षि वाल्मीकि रचित महाग्रंथ ‘रामायण’ में मिलता है। इसमें वर्णित प्रत्येक घटना सत्य और साक्ष्य पर आधारित है। इस अवसर पर महंत अवध किशोर दास ने कहा कि श्रीराम परिवार गाथा से दुनिया में आपसी और परिवारिक संघर्ष खत्म हो जाएंगे। महंत जगदीश्वर दास, डॉ. कवींद्र नारायण, उमेश श्रीवास्तव, नाजनीन अंसारी, संजय भारद्वाज, अमित राजभर, भईया लाल जायसवाल, राकेश जायसवाल, आस्था जायसवाल, डॉ.नजमा परवीन मौजूद रहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नौ दिवसीय श्रीराम परिवार गाथा का शुभारंभ कहाँ हुआ?
नौ दिवसीय श्रीराम परिवार गाथा का शुभारंभ पातालपुरी मठ से हुआ।

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