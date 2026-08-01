स्वतंत्रता आंदोलन में कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल के योगदान को किया याद
फोटो देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। स्वतंत्रता संग्राम के नायक एवं ब्रिटिश गढ़वाल में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। स्वतंत्रता संग्राम के नायक एवं ब्रिटिश गढ़वाल में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल की 121 वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को जिला पंचायत सभागार में शोधपरक विचार गोष्ठी की गई। जिसमें वक्ताओं ने स्वाधीनता आंदोलन में कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल की भूमिका पर विचार रखे।शेर-ए-गढ़वाल कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल विचार मंच द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा गढ़वाल के सहकारिता आंदोलन में कैप्टन राम प्रसाद नौटियाल का प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने पैरवी की कि उनकी जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। मुख्य वक्ता डॉ. नंदकिशोर नौटियाल ने कहा कि कुमाऊं-गढ़वाल क्षेत्र में चलने वाली सहकारिता मॉडल की बस सेवा यूजर्स की स्थापना का श्रेय राम प्रसाद को ही है।
संयोजक कर्नल(अप्रा) सीएम नौटियाल ने अतिथियों का स्वागत किया। विशेष वक्ताओं में डॉ. योगेश धस्माना, डॉ. अरुण नौटियाल, कृष्णानंद मैठाणी, डॉ. सुरेंद्र सिंह असवाल, डॉ. प्रेम बहुगुणा, डॉ. विपिन घिल्डियाल, मनीष सुंद्रियाल, सुनीता विद्यार्थी, सुभाष नौटियाल, कपित डोभाल शामिल रहे।
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