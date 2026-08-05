लोकजीवन की सच्चाई को अमर करती हैं जुमई खां की रचनाएं
कौंधियारा/करछना,हिसं। अवधी के प्रख्यात जनकवि जुमई खां आजाद की जयंती पर बुधवार को कटका स्थित केएन कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित साहित्यिक गोष्ठी में उनक
अवधी के प्रख्यात जनकवि जुमई खां आजाद की जयंती पर बुधवार को कटका स्थित केएन कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित साहित्यिक गोष्ठी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि जुमई खां का साहित्य केवल कविता नहीं, बल्कि समाज के वंचित, शोषित और मेहनतकश वर्ग के जीवन-संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। मुख्य वक्ता एवं हास्य कवि अशोक बेशरम ने कहा कि जुमई खां ने सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से लोकजीवन की पीड़ा, अभाव, भूख, असुरक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक विषमताओं को प्रभावशाली ढंग से स्वर दिया। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और साहित्य समाज को नई दृष्टि प्रदान करती हैं।
उन्होंने कहा कि जुमई खां की बहुचर्चित कविता ''कथरी तोहार गुन उइ जानइ, जे करै गुजारा कथरी मा'' आज भी जनमानस की स्मृतियों में जीवित है। बदलते साहित्यिक परिवेश में, जब मंचीय प्रस्तुतियों में हल्के मनोरंजन का प्रभाव बढ़ रहा है, तब नई पीढ़ी को जनपक्षधर, मौलिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े साहित्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक इंद्र कुमार अवस्थी ने की। इस अवसर पर शिक्षक, नवोदित कवि, छात्र-छात्राएं और साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।
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