जेआरडी टाटा की जयंती पर वेस्ट बोकारो में श्रद्धांजलि

वेस्ट बोकारो, निज प्रतिनिधि। टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो डिवीजन में बुधवार को भारत रत्न जेआरडी टाटा की 122वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मुकुंदाबेड़ा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में टाटा स्टील के जेनरल मैनेजर (डेजिग्नेट) मुकेश रंजन ने जेआरडी टाटा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जेआरडी टाटा के उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्र निर्माण के आदर्श आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। कार्यक्रम में चीफ (कोल बेनिफिशिएशन) अशुतोष कुमार पांडेय, चीफ (इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज) मजहर अली, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष मोहन महतो, सचिव डॉ. योगेंद्र सिंह, विभिन्न विभागों के प्रमुख, यूनियन प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

सभी ने जेआरडी टाटा के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।जयंती समारोह के अवसर पर अंतर-पंचायत एवं अंतर-विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले भी आयोजित हुए। बालक वर्ग में सोंडीहा ने हेसागाड़ा को हराकर खिताब जीता, जबकि बालिका वर्ग में बड़गांव ने सारूबेड़ा को पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। अंतर-विभागीय फाइनल में क्वारी एबी टीम ने जनरल सर्विसेज को टाई-ब्रेकर में 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इधर, टाटा स्टील फाउंडेशन ने एपिरॉक माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बीआर अंबेडकर स्कूल में स्वयंसेवा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 140 विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपियां, ड्रॉइंग बुक, क्रेयॉन व अन्य स्टेशनरी से युक्त अध्ययन किट वितरित किए गए। कंपनी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को सहयोग देना है।