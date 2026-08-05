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सपाइयों ने जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। जिलाध्यक्ष ने उनके जीवन को प्रेरणास्रोत बताया और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी, पीडीए को मजबूत करने, नए मतदाता बनाने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने समाजवादी विचारधारा को हर गांव में पहुंचाने की अपील की।

सपाइयों ने जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई

समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर बुधवार को समाजवादी चिंतक व पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने जनेश्वर मिश्र को सादगी, ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका जीवन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी, पीडीए को मजबूत करने, नए मतदाता बनवाने तथा विधानसभा स्तर की जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव समाजवादी विचारधारा पहुंचाने की अपील की।

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बैठक में अमन यादव के बहजोई आगमन पर उनका स्वागत भी किया गया। इस दौरान विमलेश कुमारी, शोभित कुमार काका, सद्दाम कुरेशी, चेतन गुप्ता, शिवम यादव, मनीष यादव, अंश बरनवाल, प्रतीक नानू, होराम सिंह यादव, खुशीराम यादव व रवि शंखधार आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

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