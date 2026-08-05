अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे छोटे लोहिया
गोरखपुर में समाजवादी आंदोलन के नायक जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि दीपक मिश्रा ने उनके संघर्ष और समाजवादी विचारधारा की सराहना की। जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज में बदलाव लाने के लिए बलिदान की आवश्यकता बताई।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी आंदोलन के प्रखर नायक स्व. जनेश्वर मिश्र की जयंती सपा के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर मनाई गई। मुख्य अतिथि समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जीवन पर्यंत अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। घर परिवार को छोड़कर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि छोटे लोहिया कहा करते थे कि समाजवादियों को देश की तकदीर बदलनी है तो भारी बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। वह कहते थे कि मुद्दे जनसम्पर्क और संघर्ष से बनते हैं। जनता को जगाने की जरूरत है।संचालन
महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी व जिला महासचिव रामनाथ यादव ने किया। इस दौरान बृजनाथ मौर्य, डॉ मोहसिन खान, अवधेश यादव, नगीना प्रसाद साहनी, पूर्व विधायक यशपाल रावत, दयाशंकर निषाद, महेंद्र तिवारी, रुपावती बेलदार, मनुरोजन यादव, विद्या सागर उर्फ छोटू, संजय पहलवान, रामललित यादव, मिर्जा कदीर बेग, मुन्नीलाल यादव, देवेंद्र भुषण निषाद, इंद्रदेव पासवान, रामजतन यादव, गिरिश यादव, शकील अंसारी, अखिलेश यादव, मैना भाई, राघवेंद्र तिवारी राजू मौजूद रहे।
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