जनेश्वर की समाजवादी सोच बढ़ाने में जुटें
वाराणसी में जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती मनाई गई। समाजवादियों ने उनके सादगीपूर्ण जीवन की सराहना की और समाजवाद के उत्थान के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने छात्रों, गरीबों और युवाओं के लिए उनकी निष्ठा और क्रांतिकारी सोच की प्रशंसा की।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। जनेश्वर मिश्र की समाजवादी सोच आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरी ताकत से प्रयत्न करना होगा। उनके सादगीपूर्ण जीवन से सीख लेकर पीडीए के उत्थान के लिए समाजवादियों को संघर्ष करते रहना होगा। भेलूपुर स्थित समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यालय में बुधवार को जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती मनाई गई। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने छात्र जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक समस्याओं के खिलाफ आंदोलन किया। निष्ठा और क्रांतिकारी सोच ने उन्हें छात्रों, गरीबों और युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने समाजवाद की अलख जगाने का काम किया। विचार गोष्ठी में महासचिव योगेंद्र यादव, विनोद यादव, कलाम आजाद, अजहर अली सिद्दीकी, ओमप्रकाश यादव लाले, जाहिद नासिर, विक्रम गुप्त, आकाश विश्वकर्मा, मीरा मिश्र, राजू साहनी, काशीनाथ गुप्त, बृजेश राजभर ने विचार व्यक्त किया।
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