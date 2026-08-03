तिरंगे के साथ सेल्फी पोर्टल पर अपलोड होगी, देखें यह वेबसाइट
मुरादाबाद में ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा का आयोजन ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। नागरिकों को तिरंगा फहराने और selfies लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण और सामूहिक गायन का कार्यक्रम होगा।
मुरादाबाद। हर घर तिरंगा यात्रा में विशेष तैयारी है। जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि इस वर्ष ‘हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष रूप से किया जा रहा है। अभियान के दौरान भौतिक एवं डिजिटल दोनों माध्यमों से जनसहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ-साथ तिरंगे के साथ सेल्फी एवं ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन का वीडियो www.harghartiranga.com पोर्टल पर अपलोड कर अभियान से जुड़ सकेंगे। जिनमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, महिला स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी संगठन तथा आमजन की सहभागिता होगी।
स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभक्ति गीतों, राष्ट्रगान, ‘वंदे मातरम्’ तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इन आयोजनों में स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही स्थानीय कलाकारों, विद्यालयी बैंड, पुलिस बैंड एवं अन्य सांस्कृतिक दलों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।
स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारी
जिलाधिकारी ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद के सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं शैक्षणिक संस्थानों में गरिमापूर्ण ढंग से ध्वजारोहण किया जाएगा तथा ‘वंदे मातरम्’ एवं राष्ट्रगान का सामूहिक गायन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के योगदान को स्मरण करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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